Een top-down simulatie racegame, zo hebben we er de laatste tijd nog niet veel gehad voor de PlayStation. Daar gaat nu echter verandering in komen want Circuit Superstars, een cartoonachtige racegame, komt eindelijk naar de PlayStation 4. De game verscheen eerder al voor de Xbox One en pc, maar PlayStation gamers moesten geduld opbrengen.

Square Enix Collective kondigde deze game overigens al in 2019 aan, maar hij verscheen dus vooralsnog alleen maar op de andere platformen. Nu kan jij als PlayStation gamer eindelijk ook bijna aan de slag met deze racer, waarin je rekening moet houden met de wegligging van je auto, schade, pitstops en nog veel meer.

De game zal op 27 januari 2022 verschijnen. Bekijk hieronder zeker nog even de launchtrailer van de Xbox-versie van de game.