Demolition derbies op grasmaaiers, wie houdt daar nu niet van? Het is alweer meer dan 3 jaar geleden sinds Wreckfest verscheen voor de pc. Later volgde een uitgave voor de PS4 en de Xbox One en vorig jaar waren ook de PS5 en de Xbox Series X|S aan de beurt. Weliswaar moest je voor de PS5-versie wel opnieuw betalen indien je de PS4-versie al had gekocht, maar met PS Plus kreeg je wel “gratis” een maandje eerder toegang tot de game.

Tot slot is het nu dus de beurt aan de Nintendo Switch. Dit verloopt echter niet zonder slag of stoot en daarom is de game nu ook uitgesteld. Uitgever THQ Nordic heeft in een tweet laten weten dat het overzetten naar de Nintendo Switch meer uitdagingen meebrengt dan gehoopt en dat ze nog geen exacte releasedatum kunnen geven. Ze weten namelijk niet wanneer ze alles op orde hebben. Ondanks deze moeilijkheden zal het wel de moeite waard zijn om te wachten, hier scoorde Wreckfest namelijk een 8.0 voor de PlayStation 4.