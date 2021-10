Een nieuwe update voor Wreckfest heeft onder meer HDR-ondersteuning voor de PlayStation 5-versie van de game toegevoegd. Indien je de game reeds gratis via PlayStation Plus hebt geclaimd, dan kun je nu de patch binnenhalen en met nog mooiere beelden flink schade rijden. Mocht de term HDR je niks zeggen, dan kun je dit als de kers op de taart zien bij high-end tv’s waardoor contrasten, lichtsterkte en kleur extra uit de verf komen.

Wreckfest blijft zo lekker aan de weg timmeren. Het doet de honger naar een nieuwe Destruction Derby stillen en inmiddels is er een samenwerking met Carmageddon aangegaan. Daarnaast komt de chaos van Wreckfest binnenkort ook naar de Nintendo Switch. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar de Switch-versie moet in de herfst van dit jaar nog uitkomen. Tijd om het gaspedaal in te trappen en botsen maar!