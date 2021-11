Het is weer tijd om heel wat auto’s aan schroot te rijden, want Wreckfest is hier met update 1.016. Deze update is een speciale, want Wreckfest krijgt een nieuw toernooi dat voor ontwikkelaar Bugbear Entertainment emotionele waarde heeft.

Wreckfest krijgt namelijk een Rally Trophy toernooi, wat voor raceliefhebbers misschien wel een belletje doet rinkelen. Zo’n twintig jaar geleden verscheen immers de racesimulator Rally Trophy, die de ontwikkelaar op deze manier wil doen herleven. Om die twintigste verjaardag te vieren, wordt dit tijdelijk evenement opgezet met heel wat knipogen naar de oorspronkelijke game. De nieuwe track is een erg sfeervolle en lange rit (ongeveer zes minuten lang) die je zowel in het toernooi als in de normale multiplayer kan ontdekken.

Bekijk de patch notes hieronder.