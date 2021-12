Uitgever Super.com heeft Deadlink aangekondigd, een roguelite FPS met een cyberpunk thema. De game wordt ontwikkeld door Gruby Entertainment, een onafhankelijk studio die voornamelijk bestaat uit medewerkers die voorheen aan Outriders en Giants Machines hebben gewerkt. In de game ben je in dienst van het Corporate Security Agency en mag je, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, je wapens gebruiken om de snode plannen van grote corporaties te verijdelen.

De aankondigingstrailer kun je hierboven bekijken. Inmiddels is er ook een Steam-pagina van de game gelanceerd. Deadlink heeft nog geen releasedatum, maar de early access-versie van de game moet begin 2022 op Steam uitkomen. Het is nog onduidelijk wat de prijs gaat zijn en of Deadlink later ook nog naar andere platformen komt. De erg kleurrijke trailer smaakt in ieder geval naar meer, want je kunt nooit genoeg cyberpunk in je leven hebben.