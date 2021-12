Sinds een paar dagen kun je het tweede seizoen van The Witcher bekijken op Netflix. Er is al een derde seizoen aangekondigd, alleen zal het nog wel even duren voordat deze te zien zal zijn.

The Witcher tv-serie doet het erg goed op Netflix en daarom is het eigenlijk de bedoeling dat het derde seizoen zo snel mogelijk uitkomt. Showrunner Lauren Schmidt Hissrich heeft tegenover TechRadar laten weten dat het voorlopig nog wel even zal duren.

Dit komt doordat nu pas de laatste hand aan het script wordt gelegd. Daarna zal het nog flink wat tijd kosten voordat er daadwerkelijk gefilmd gaat worden.

“We’re almost done with the scripting phase, and it’s amazing. I’m really thrilled with how the season is shaping up because it’s based on my favorite book in the saga, which is The Time of Contempt.”

Tussen het tweede en derde seizoen van The Witcher hoeven fans zich niet te vervelen. In 2022 zal namelijk ook nog The Witcher: Blood Origin te zien zijn op Netflix. Dit is een zesdelige miniserie, die als prequel dient op de huidige reeks.