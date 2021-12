Eind oktober werd er een nieuwe trailer van Little Devil Inside getoond (ook hieronder), alleen ontbrak een releasedatum of zelfs een ‘release window’. PlayStation heeft via een video op Instagram laten weten wanneer we het spel mogen verwachten.

Ben je geïnteresseerd in Little Devil Inside, dan zal je flink geduld moeten hebben. De game staat namelijk gepland voor de winter van 2022. Dit betekent dat het spel – als alles goed gaat – dus pas over een jaar te spelen zal zijn.