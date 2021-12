Met een woord als FOBIA in de titel kan het niet anders zijn dan dat het hier een horrorgame betreft. De game die op de planning staat voor een release in 2022, focust zich op journalist Roberto en zijn onderzoek in het St. Dinfna Hotel.

We worden geconfronteerd met meerdere werelden of universums, die gevuld zijn met vreemde complotten en puzzels om op te lossen. De tijdlijnen blijken een mengelmoes als we bemerken dat het verleden, heden en de toekomst dwars door elkaar lopen. Tot overmaat van ramp worden we ook nog opgejaagd door griezelige wezens, hoewel we nog niet precies weten hoe deze eruitzien… en misschien willen we dat ook wel niet weten.

Een sfeerimpressie door het kijken van de onderstaande trailers, spreekt boekdelen. Er is ook een demo beschikbaar voor pc, deze kun je hier downloaden. FOBIA – St. Dinfna Hotel staat gepland voor een release in 2022 voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.