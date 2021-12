Het tweede seizoen van The Witcher staat sinds kort online op Netflix, waardoor we opnieuw Geralt of Rivia kunnen volgen tijdens zijn avonturen. Het zal echter nog een tijdje duren voordat het derde seizoen te zien is, maar gelukkig zullen we in de tussentijd wat anders te volgen krijgen.

In de loop van volgend jaar krijgen we namelijk The Witcher: Blood Origin voorgeschoteld, een prequel op de gebeurtenissen uit The Witcher. Van die prequel hebben we intussen ook al een eerste teaser gekregen, die initieel op het einde van seizoen twee van The Witcher werd getoond, maar nu ook apart op YouTube is geplaatst.

Veel krijgen we nog niet te zien, maar deze korte teaser schotelt ons wel al een hoop mooie beelden en vette actiescènes voor. Bekijk de teaser hieronder.