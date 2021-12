Ubisoft is een van de grootste ontwikkelaars en uitgevers ter wereld en met hun portfolio aan titels is dat op zich niet zo heel gek. Toch zijn er al geruime tijd problemen bij deze uitgever en dat is in meerdere lagen van het bedrijf terug te zien. Het gevolg hiervan is dat er een grote leegloop is ontstaan.

Axios meldt – op basis van gesprekken met meerdere personen – dat vijf van de vijfentwintig mensen die aan de top van de Far Cry 6 ontwikkeling stonden, bij de ontwikkelaar zijn vertrokken. Dat komt niet als een grote verrassing, aangezien Dan Hay – langdurig producer van de franchise – laatst ook bij Ubisoft is weggegaan.

Zowel de studio in Montréal als Toronto heeft in de afgelopen zes maanden maar liefst tegen de 60 personeelsleden zien vertrekken. Voor het vertrek van mensen zijn verschillende invloeden aan te wijzen, zo schrijft Axios dat mensen gefrustreerd zijn met de creatieve richting die Ubisoft uitgaat. Ook krijgen mensen slecht betaald en ze voelen zich ongemakkelijk bij de handelswijze van Ubisoft omtrent de aanpak van wangedrag op de werkvloer, dat halverwege 2020 aan het licht kwam.

In de huidige industrie zijn veel concurrerende mogelijkheden qua banen, die een stuk aantrekkelijker zijn en hierdoor gooien de nodige Ubisoft medewerkers het bijltje erbij neer. Hoeveel effect deze ‘leegloop’ heeft op huidige projecten is niet duidelijk en Ubisoft heeft ook niet gereageerd. Opvallend is echter dat medewerkers de creatieve richting van de uitgever en ontwikkelaar hekelen, iets wat we hier op PlaySense ook weleens aangestipt hebben.

Hoewel Ubisoft veel mooie franchises bezit, komt het in veel gevallen tegenwoordig neer op een grote open wereld waarin een boodschappenlijstje met opdrachten afgewerkt moet worden. Hoewel daar zeker een markt voor is, getuige de vele verkopen van de games, is het ook een beperking op creatieve vrijheid want Ubisoft doet de laatste tijd weinig innovatieve dingen.

Wellicht dat deze exodus de ogen doet openen. Het goede nieuws is echter dat Ubisoft Splinter Cell natuurlijk terugbrengt, wat toch wel een favoriet is onder gamers. Meer daarover kan je hier lezen.