De Far Cry franchise is nog altijd erg populair en daarom zagen we eerder dit jaar Far Cry 6 verschijnen. Een van de gezichten achter deze franchise is Dan Hay. Hij heeft meer dan 10 jaar bij Ubisoft Montréal gewerkt, waar hij de franchise overzag. Hij heeft echter de deuren van Ubisoft achter zich gesloten, gezien hij bij de ontwikkelaar/uitgever vertrokken is.

Helaas is niet duidelijk wat Hay nu gaat doen, maar hij en Ubisoft gaan afgaande op de verklaring die het bedrijf met VGC deelde op goede voet uit elkaar. Zijn rol wordt nu overgenomen door Sandra Warren, gezien Far Cry als franchise natuurlijk zal blijven bestaan en doorgaan.

“Dan has been the Executive Director of Far Cry and has developed an incredible multi-disciplined team to produce what has become one of the most popular games in Ubisoft’s history. While Dan has not announced where his path is taking him, we are confident that it will offer him the new challenges and experiences he seeks and deserves. We thank Dan for his many contributions over the years and wish him all the best for the future.”