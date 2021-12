Square Enix liet eerder dit jaar al een hoop Final Fantasy ‘klassiekers’ op ons los dankzij de Final Fantasy Pixel Remaster Collection. Deze collectie zou de eerste zes Final Fantasy games terugbrengen met een nieuw likje verf en dit (voorlopig enkel) voor de pc en mobiele devices. Final Fantasy I tot en met V zijn intussen verkrijgbaar, maar nummertje VI laat voorlopig nog op zich wachten. En jammer genoeg zullen we nog even langer moeten wachten…

Er werd immers aangekondigd dat de game niet meer dit jaar zal uitkomen, zoals eerst gepland, maar wel in de loop van februari 2022.

In order to bring you the best experience possible, we’re giving ourselves the necessary time to apply final polish while finishing development on the game.

We’re adding some new items for those that pre-purchase either the game individually, or have purchased the bundle.

We’re looking forward to sharing the final title in our pixel remaster series with you all early next year and we hope you’re looking forward to it.