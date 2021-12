Sherlock Holmes: Chapter One is een paar weken verkrijgbaar en dat is voor de franchise toch een wat nieuwe richting. We mogen ook meerdere delen in deze nieuwe reeks verwachten, gezien de eerste game simpelweg ‘Chapter One’ heet.

Frogwares, de ontwikkelaar achter deze franchise, is echter meer van plan en daarvoor grijpen ze terug naar een oudere titel. Een van de meest gewaardeerde games in de reeks is Sherlock Holmes: Crimes & Punishments en die game komt mogelijk naar de Nintendo Switch.

De ontwikkelaar heeft op Twitter een bericht geplaatst om iedereen fijne feestdagen te wensen en dat deden ze samen met de bovenstaande afbeelding. Daarop zien we een tekening van de Switch met op het ‘scherm’ de tekst ‘C&P’, wat natuurlijk voor Crimes en Punishments staat.

Hiermee moeten we het vooralsnog doen, want verdere details deelde men niet. Desalniettemin ziet het er naar uit dat die game geport gaat worden naar de handheld van Nintendo. In 2022 zullen we ongetwijfeld meer horen.