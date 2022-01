Vanaf aanstaande dinsdag kunnen we op de PlayStation 4 en PlayStation 5 aan de slag met Deep Rock Galactic, wat een van de gratis PlayStation Plus games voor januari is. Met deze release in het vooruitzicht, heeft de ontwikkelaar een launch trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken.

De trailer laat in een minuut of twee de nodige gameplay zien, zodat je een beter beeld van het geheel krijgt. Het ziet er naar uit dat het een titel is om even uit te proberen, dit dankzij de diverse gameplay elementen die het geheel de nodige diepgang geven. En waarom ook niet even checken? Het zit toch bij je PS Plus abonnement inbegrepen.