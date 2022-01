God of War: Ragnarök is één van de grootste releases die Sony voor 2022 gepland heeft staan. Het is nog niet bekend wanneer de game van ontwikkelaar Santa Monica precies gaat uitkomen, maar mogelijk komen we hier al op vrij korte termijn achter.

Het blijkt namelijk dat God of War: Ragnarök in Saoedi-Arabië al een leeftijdsclassificatie heeft gekregen. Nou is dat op zichzelf niet heel bijzonder nieuws, maar toch is het wel interessant. Dergelijke ratings worden normaal gesproken pas richting het einde van de ontwikkelperiode van games gegeven. Immers: als er nog veel aan een game zou veranderen, zou dat theoretisch de leeftijdsclassificatie nog kunnen beïnvloeden. Games krijgen daarom doorgaans pas in de laatste maanden voor hun release een rating. Het is ook gebruikelijk dat een aankondiging van een releasedatum snel volgt na het krijgen van ratings.

Zou dit daarom een hint kunnen zijn dat Sony op korte termijn de releasedatum van God of War: Ragnarök aankondigt? Het zou zomaar kunnen. Eerder deze week was er al een gerucht over de releasedatum van de game. Zoals we eerder lieten weten, staat 30 september 2022 als datum genoemd bij God of War: Ragnarök in de PlayStation Store database. Hopelijk komen we er spoedig achter of dat klopt en of we inderdaad vanaf die dag het nieuwe avontuur van Kratos kunnen beleven.