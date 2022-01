Call of Duty: Vanguard is net twee maanden uit, maar nu we in 2022 zijn aangekomen mogen we alweer vooruit kijken. Wat dan in de verte opdoemt is natuurlijk een nieuwe Call of Duty, dat naar verluidt een opvolger zal zijn van het deel dat in 2019 verscheen: Modern Warfare 2.

Daarover zijn al de nodige geruchten verschenen vorig jaar en bekend insider Tom Henderson heeft nu in een nieuwe video zowel oude als nieuwe details gedeeld. Zo laat hij (wederom) weten dat de game zich afspeelt in Latijns-Amerika en de focus legt op de kartels.

Daarnaast bevat de game een modus die ‘DMZ’ heet en dat is er één in een PvEvP opzet, wat vergelijkbaar is met Escape from Tarkov. Dit zal gespeeld worden op een unieke map, die ook gebruikt zal worden voor Warzone. Ontwikkelaar Infinity Ward legt een grote focus op de AI voor deze modus en tevens zou die AI in de singleplayer een belangrijk punt zijn.

De Modern Warfare 2 multiplayer remaster, die aanvankelijk (volgens geruchten) tijdens de release van Modern Warfare in 2019 had moeten verschijnen, zal in dit nieuwe deel geïntegreerd zijn. Dit gaat dan om de wapens, de maps en de Operators.

Of het correct is weten we niet, maar Henderson heeft meermaals bewezen een betrouwbare bron te zijn en later dit jaar zullen we meer gaan horen.