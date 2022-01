Samsung gaat met zijn 2022-reeks aan Neo QLED tv’s vol inzetten op het ondersteunen van Google Stadia, GeForce Now en NFT’s. Via het vernieuwde Smart Hub menu – dat later dit jaar en alleen op ‘selecte’ modellen beschikbaar wordt gesteld – moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld via eerdergenoemde diensten games te streamen.

Tevens wil het Koreaanse bedrijf het dus ook mogelijk maken om via je tv NFT’s – of non-fungible tokens – aan te schaffen en te verhandelen. Kort gezegd geeft een NFT de koper het recht van eigendom van bijvoorbeeld een stuk artwork of digitale grond.

Volgens president Won-Jin Lee zal de gamesindustrie en diens populariteit alleen maar blijven groeien en op deze manier hoopt de fabrikant dat zij een makkelijke manier hebben gemaakt om als gamer te kunnen genieten van je content, of dit nou gebeurt via een console of een streamingsdienst.

‘We know that gaming continues to increase in popularity for our customers and we have bridged the gap between our Smart TV leadership and advanced gaming software to create an easier way for people to enjoy the games they love, faster. We developed the Samsung Gaming Hub with our incredible content partners to benefit all gamers, and we plan to continue our collaboration to grow the ecosystem.’