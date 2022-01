Na de release op de PlayStation 4 verscheen Death Stranding ook voor pc en nu lijkt hetzelfde te gaan gebeuren met Death Stranding: Director’s Cut. Deze geoptimaliseerde en meer uitgebreide editie verscheen vorig jaar voor de PlayStation 5 en volgens een gelekt persbericht staat deze game nu gepland voor een release op de pc in 2022.

Videocardz.com heeft een persbericht van Intel weten te bemachtigen, waarin melding gemaakt wordt van deze aanstaande aankondiging. Tijdens CES 2022 zal Intel het nodige aankondigen omtrent z’n Arc GPU’s en specifiek in het persbericht wordt de pc-versie van Death Stranding: Director’s Cut genoemd.

De reden dat de aankondiging in combinatie met een Intel aankondiging wordt gedaan is omdat men van plan is de game uit te brengen met exclusieve Intel componenten integratie. Het gaat dan specifiek om de nieuwe XeSS technologie van Intel, die de spelerservaring van Death Stranding: Director’s Cut op pc zou moeten optimaliseren.

“We’re delighted to announce our partnership with Intel for the Death Stranding Director’s Cut edition on PC. Death Stranding has been a hugely popular game with PC players and we’re excited to see how Intel’s new XeSS technology will enhance player experience for Director’s Cut.”