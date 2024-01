Death Stranding blijft toch tot de verbeelding spreken. Hideo Kojima leverde een oprecht vreemde eend in de bijt af, een unieke ervaring die nota bene het heelhuids vervoeren en bezorgen van pakjes naadloos wist te verweven met een epische verhaallijn en een prachtige spelwereld. Wij zijn alvast erg blij dat er een vervolg in de maak is.

Tot dan moeten we het echter met het origineel doen, waarvan trouwens volgende week de Director’s Cut op mobiele apparaten zal verschijnen. Mensen met een iPhone 15 Pro, een iPad of een Mac met een M-series chip zullen vanaf 30 januari met Death Stranding aan de slag kunnen. Een echte aanrader, maar dat had u ongetwijfeld al door.