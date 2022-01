Heb jij altijd al eens je vaardigheden als advocaat willen beproeven? Op zoek gaan naar de waarheid in een wereld vol leugens en fraude, oog in oog staan met de Magere Hein en keuzes moeten maken tussen goed en slecht? Dan zit je met ‘The Lawyer’ helemaal goed.

De onderstaande beelden laten zien wat je van de episodische game, die qua gameplay wel wat weg heeft van Quantic Dream games, te bieden heeft. Elke episode zal over een andere zaak gaan. De eerste episode genaamd ‘The Red Bathtub’, draait om een moordzaak waarbij het levenloze lichaam van een vrouw gevonden wordt in een badkuip. Aan jou de taak om op onderzoek uit te gaan en tot een conclusie te komen die niet altijd even leuk is.

The Lawyer staat momenteel alleen gepland voor een release via Steam. Een releasedatum is nog onbekend.