Nu we het nieuwe jaar zijn binnengestapt en alles weer op gang komt, heeft ook Microsoft bekendgemaakt wat Xbox Game Pass abonnees deze maand mogen verwachten. Er staan acht titels op de planning en de grootste daarvan is natuurlijk Mass Effect: Legendary Edition. Dat mag echter geen verrassing zijn, aangezien dat eerder al lekte.

Daarnaast is de toevoeging van Outer Wilds natuurlijk ook een mooie, evenals Spelunky 2. Sommige titels zijn vanaf vandaag al beschikbaar, andere titels zullen later deze maand volgen. Tevens is er nog het een en ander aan extra content beschikbaar, daarvoor kan je hier terecht.

Vandaag

Gorogoa (Cloud, console en pc)

Olija (Cloud, console en pc)

The Pedestrian (Cloud, console en pc)

6 januari

Embr (Cloud, console en pc)

Mass Effect: Legendary Edition (Cloud, console en pc)

Outer Wilds (Cloud, console en pc)

13 januari

Spelunky 2 (Console en pc)

The Anacrusis (Console en pc)

Maar naast dat er nieuwe games bijkomen, zullen er ook weer games uit de service gaan verdwijnen. De volgende zes titels zullen na 15 januari niet langer beschikbaar zijn via Xbox Game Pass:

Desperados III (Cloud, console en pc)

Ghost of a Tale (pc)

Kingdom Hearts III (Console)

Mount & Blade: Warband (Cloud, console en pc)

Pandemic (Console en pc)

Yiik: A Postmodern RPG (pc)

Om een Xbox Game Pass abonnement af te sluiten kan je hier terecht.