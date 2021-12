Onlangs dook het sappige gerucht op dat Mass Effect: Legendary Edition misschien wel eens naar Xbox Game Pass zou kunnen komen. Er is nog steeds niets officieel bevestigd, maar intussen is wel meer bewijs opgedoken dat dit gerucht wel eens kan kloppen.

Twitter gebruiker Aggiornamenti Lumia, die erom bekend staat de Microsoft Store te onderzoeken voor allerlei ‘onofficiële details’, lijkt een nieuwe versie van Mass Effect: Legendary Edition gevonden te hebben met de subtitel ‘Rosebud’ voor pc. Codenaam ‘Rosebud’ zou gebruikt worden voor EA Play games die ook naar Xbox Game Pass komen op pc.

It will — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) December 3, 2021

Nee, het is nog steeds jammer genoeg geen officiële bevestiging, maar alle tekenen lijken toch in de juiste richting te wijzen. Momenteel is het nog steeds afwachten geblazen. Vroeg iemand nog een korreltje zout?