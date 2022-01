Steam is al sinds jaar en dag de marktleider als het gaat om de digitale etalage voor games, uitbreidingen en andere software en Valve’s harde werk is onlangs beloond met een nieuwe mijlpaal.

Volgens SteamDB tikte Steam namelijk bijna de 28 miljoen gelijktijdige gebruikers aan. 27.942.036, om precies te zijn. De Steam Winter Sale 2021 is op dit moment nog in volle gang en dergelijke uitverkopen lijken een grote rol te spelen in het aantal gebruikers. Het vorige record stamt namelijk uit november – toen er 27,3 miljoen mensen actief waren – en toen was de Steam Autumn 2021 Sale bezig.

Ondertussen werkt het Amerikaanse bedrijf hard aan de aankomende lancering van de Steam Deck, die – na uitstel – op schema ligt om in februari te verschijnen.