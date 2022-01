Volgens industrie insider Tidux heeft PlayStation Studios de duim omhoog gegeven om te beginnen aan de productie van een nieuwe open wereld exclusieve game die elementen van Metal Gear Solid en Splinter Cell zal samenbrengen. Volgens hem zal je de gameplay kunnen benaderen zoals je zelf wilt, zo zou je je missie sluipend kunnen voltooien, maar ook even goed de deur kunnen openbreken om gelijk alles overhoop te schieten.

Tidux is niet de enige persoon die overtuigd is van het bestaan van de eerder beschreven game, ook Roberto Serrano onderstreept dit gerucht en voegt eraan toe dat we de onthulling waarschijnlijk zouden kunnen verwachten tijdens een groot PlayStation evenement. Maar dat is natuurlijk een beetje een open deur intrappen.

Neem dit gerucht echter met een grote schep zout, want de reputatie van Tidux overstijgt hem, in de negatieve zin welteverstaan. Daarnaast is ook Roberto Serrano niet per se de meest betrouwbare leaker. Desalniettemin, ongeacht hoe vaak ze beiden verkeerde informatie hebben verspreid, hebben ze het ook wel eens bij het rechte eind gehad in het verleden. De tijd zal ons doen leren of het spel echt in ontwikkeling is.

Maar of dit gerucht waar is of niet, wat zou jij vinden van een PlayStation Studios first-party open wereld stealth game? En welke studio zou je graag aan het helm zien van zo’n game?