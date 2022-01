Het is al geruime tijd erg lastig om aan een high-end videokaart te komen, maar ondertussen is Nvidia natuurlijk niet stil blijven zitten. Zo hebben ze gewerkt aan de GeForce RTX 3090 Ti, wat een krachtiger model is. Deze videokaart werd tijdens de CES 2022 presentatie van de hardware fabrikant aangekondigd, waarbij tevens de eerste details werden vrijgegeven.

De RTX 3090 Ti is een videokaart die qua looks vergelijkbaar is met de RTX 3090, maar het verschil zit natuurlijk onder de motorkap. Zo bevat de RTX 3090 Ti 24GB aan GDDR6X RAM dat draait op 21GBps. Dat is dezelfde hoeveelheid VRAM als de RTX 3090, maar dan wel met 7.7% hogere kloksnelheden, wat de kaart extra performance geeft voor gamen in 4K en AI taken.

Tevens heeft Nvidia aangegeven dat deze nieuwe videokaart 40 teraflops aan GPU performance kent, wat het 11% sneller maakt dan de RTX 3090 die 36 teraflops aan GPU performance te bieden heeft. Verder voorziet de RTX 3090 Ti de gebruiker van 78 teraflops voor ray tracing en 320 teraflops voor AI taken. Specifieke verdere details moeten we afwachten, maar in theorie is deze videokaart ongeveer 10% sneller dan z’n voorganger.

Later deze maand zal Nvidia meer details omtrent de RTX 3090 Ti bekendmaken. Tot die tijd moeten we het met deze informatie en de bovenstaande afbeelding doen.