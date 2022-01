Daarnaast heeft Nvidia ook 10 nieuwe RTX-games aangekondigd, die optimaal profiteren van de GPU-versnelde ray tracing en/of Nvidia DLSS-gamingtechnologie├źn. Het gaat om de onderstaande lijst van titels.

De Anacrusis (DLSS)

The Day Before (DLSS, ray-traced reflecties, ambient occlusion en NVIDIA RTX Global Illumination)

Escape from Tarkov (DLSS)

HITMAN III (DLSS)

Midnight Ghost Hunt beta (DLSS)

Phantasy Star Online 2 New Genesis (DLSS)

Rainbow Six Extraction (DLSS)

Ratten Reich (NVIDIA DLSS, ray-traced reflecties, schaduwen en NVIDIA RTX Global Illumination)

SUPER PEOPLE (DLSS, NVIDIA RTX Global Illumination)

Voidtrain (DLSS, ray-traced reflecties, globale verlichting en ambient occlusion)

Om er nog een schep bovenop te doen, heeft Nvidia een Dying Light 2: Stay Human RTX trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Meer over GeForce Now kan je in onze special lezen, waarin we de service nader bespreken.