Co-president van Naughty Dog, Neil Druckmann, heeft tijdens de CES 2022 Sony presentatie verteld waar zijn bedrijf mee bezig is. Volgens Druckmann kunnen PlayStation-gamers meerdere titels verwachten.

De ontwikkelaar van Sony heeft helaas verder geen details gegeven over de games die zij in ontwikkeling hebben. Het is echter al wel bekend dat ze bezig zijn met een multiplayer game en er doen geruchten de ronde dat er een remake van The Last of Us onderweg is.

Of daar nog meer titels bij zullen komen is afwachten. Hopelijk krijgen we dit jaar meer te horen over welke games we mogen verwachten van Naughty Dog.