Het ziet er naar uit dat als je een fan bent van de Final Fantasy-reeks, je beter de Xbox Series X|S links kan laten liggen. Volgens VGC journalist Jordan Middler, zullen toekomstige delen in de populaire serie niet op de consoles van Microsoft verschijnen.

Final Fantasy VII Remake was een tijdelijke ‘exclusive’, maar ondertussen is er ook een pc-versie beschikbaar. De game is echter nog niet verschenen voor Xbox-consoles. Dit zal volgens Middler voorlopig het geval blijven als het gaat om nieuwe delen in de reeks.

PlayStation wil dat Final Fantasy synoniem staat met hun merk en Square Enix heeft hier gehoor aan gegeven. Dit betekent dat nieuwe delen in de hoofdserie alleen voor PlayStation verschijnen als het gaat om consoles. Square Enix zal wel gewoon pc-versies uit blijven geven.

Dat er een nauwe band is tussen Square Enix en PlayStation is wel duidelijk. Zo is bijvoorbeeld Forspoken een console exclusive voor minimaal twee jaar. Het is ook nog steeds onduidelijk of de eerder aangehaalde Final Fantasy VII Remake naar de Xbox zal komen. Het is dan ook goed mogelijk dat Middler gelijk heeft wat betreft nieuwe delen in de RPG-reeks.