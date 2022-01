Special | CES 2022 in een notendop – De CES van 2022 is net achter de rug. Er zijn een flink aantal nieuwe technische producten aangekondigd en het is daarom ook eigenlijk teveel om op te noemen. In dit artikel lichten we een paar van deze aankondigingen toe die zeer interessant kunnen zijn voor de gamers onder ons. Denk aan de nieuwe tv’s of wat te denken van de grote verrassing van Sony, die echt niemand aan zag komen… PlayStation VR2. Er is nogal wat waar we het komende jaar zoet mee zullen/kunnen zijn, dus een klein overzicht kan geen kwaad. Het kan zijn dat een paar van de aankondigingen niet genoemd worden in onze samenvatting, dus voel je vrij om het hierover te hebben in de comments hieronder of op onze Discord!

Een paar nieuwe beeldschermen

In een eerder bericht hebben we de gehele line-up van LG besproken. Naast de LCD-schermen zijn de OLED-schermen voorzien van opvolgers. Zo zijn de C2 en G2 modellen aangekondigd. Voorheen maakte de G1 gebruik van EVO-panelen, die een hoge brightness aankunnen, maar nu krijgen zowel de G2 als de C2 modellen beide de betere EVO panelen in veel verschillende soorten en maten. Daarnaast is ook de QNED MiniLED (8K) tv aangekondigd, die betere kleurweergave en local dimming technologie moet bieden. Kortom mooiere kleuren en betere contrasten. Bij LG zijn eigenlijk alle pijlen gericht op de OLED-panelen, dus in de loop van het jaar blijven we dit nauw in de gaten houden.

Sony komt op zijn beurt ook met een arsenaal aan tv’s. Elk model heeft natuurlijk een opvolger gekregen wat een behoorlijke lijst is. De instapmodellen van de LED-toestellen gaan onder de noemer X85K en X80K. Het Full-Array LED-toestel van 2022 is de X90K, opvolger van de X90J. Sony heeft ook een paar MiniLED tv’s: De X95K en de meest uitgebreide versie (categorie Master Series, zoals Sony het zelf noemt) de Z9K. De Z9K is volgestopt met allerlei nieuwe technieken, zoals de Bravia Cam, die kan herkennen of je achter je tv zit en de tv minder energie laat verbruiken als je weg bent. Ook is dit een 8K toestel, wat uiteraard voor haarscherp beeld moet zorgen. Zeker een aanrader om in de gaten te houden. De OLED-toestellen zijn de A80K, A90K en de QD-OLED is de A95K. Het is een hele opsomming, maar Sony heeft nogal wat te bieden!

Samsung kan hierin ook niet achterblijven. Zo hebben zij de nieuwe Neo QLED serie aangekondigd. De premium tv’s van Samsung worden beschikbaar in 4K en 8K. Tevens zal Samsung op hun toestellen een NFT-platform aanbieden, waarin deze cyber producten verkocht kunnen worden. Naast de Neo QLED’s zal Samsung ook met MicroLED tv’s komen die in zeer grote formaten aangeboden zullen worden: 89, 101 en 110 inch! Er zijn in totaal van verschillende merken erg veel toestellen om naar uit te kijken dit jaar. Het is een selectie van een paar die in onze ogen vooral met gaming de moeite waard zijn. Zo kan de nieuwe Odyssey monitor, de Neo G8, ook niet ontbreken op dit lijstje. Het betreft een 32 inch 4K monitor die 240Hz ondersteunt. Een curved monitor (1000R) die niet alleen 1 ms responsietijd heeft, maar een brightness heeft die tot 2000 nits kan gaan om HDR nog beter uit de verf te kunnen laten komen. We vrezen al voor de prijs van deze flinke jongen.

Boordevol pc’s en laptops

Op het gebied van systemen die specifiek zijn bedoeld voor gaming, is er ook een hoop. Zo breidt Lenovo de Legion lijn uit, komen ASUS en MSI elk met laptops en nieuwe pc-onderdelen en komen er ook weer nieuwe Chromebooks op de markt. HP komt voor de gamers met de OMEN systemen, zoals de 40L en 45L, interessante preset pc’s. De specificaties variëren nogal, maar presets met GPU’s zoals de RTX 3090 van Nvidia of de 6700XT zijn een van de verschillende opties. Het betreffen grote kasten, genaamd de OMEN Cryo Chamber, die ontworpen zijn om de CPU zo koel mogelijk te houden. Een klein formaat pc kast is dan weer de Victus, voor de wat meer bescheiden set-ups. Ook zijn er laptops binnen de OMEN lijn: De OMEN 16 en 17 bevatten bijvoorbeeld GPU’s uit de RTX 30XX serie van Nvidia.

Razer komt weer met verbeterde versies van hun Blade laptops, krachtiger en dunner dan ooit tevoren. Opvallend in deze lijn is de Blade 15, een 15 inch gaming laptop die met verschillende configuraties een scherm kan bieden van 144Hz, 240Hz of zelfs 360Hz! Veel van dit soort producten zijn aankondigingen die iedereen wel aan zag komen. Vorige modellen worden nog efficiënter en beter in een nieuwe uitvoering. Wat dat betreft wil Alienware met een concept iets nieuws laten zien binnen de wereld van streaming. Concept Nyx is als het ware een hub die naar elk ondersteunend apparaat in huis games kan streamen. Dus stel: iemand wil op zijn mobiel game A spelen, iemand anders op pc game B en weer een ander game C op de magnetron, dan stuurt de Nyx al deze games per apparaat door. De Nyx runt de game op lokaal niveau en stuurt deze dan uit per apparaat als een soort hub, waardoor je in theorie minimaal last hebt van latency. Zoals de naam al doet vermoeden, het is een concept dus een finale versie voor in de winkel is er niet en daarmee is dus de vraag of dit er gaat komen.

Nvidia & AMD en een beetje Intel

Het is nog steeds dramatisch gesteld met het aanschaffen van nieuwe videokaarten. Hopelijk kan men dit jaar wel aan een nieuwe kaart komen. Kansen zullen er zijn, want Nvidia heeft bijvoorbeeld de GeForce RTX 3050 (8GB GDDR6) aangekondigd, samen met de RTX 3090 Ti. Kortom, het wordt weer jagen als een stel hackers op een nieuwe kaart. Ook AMD komt met een hoop. Zo is de nieuwe Ryzen-6000 lijn voor mobiele apparaten aangekondigd. Deze bevatten Zen 3+ cores, maar is ook voorzien van de laatste RDNA 2 technologie. Deze APU’s zullen dus de eerste onderdelen zijn die op hardware niveau ray tracing kunnen ondersteunen, dus op dit vlak is er wat om naar uit te kijken. Voor de pc’s is er ook nog de RX 6500 XT aangekondigd. Je kan dit zien als de opvolger van een RX 570 (of de GTX 1650 van Nvidia). Hoewel ook Intel aanwezig was op de CES, hebben ze enkel nieuwe details vrijgegeven omtrent de Alder Lake-S CPU’s. Er is weinig gerept over de Arc GPU’s die dit jaar zullen verschijnen.

Sony

Naast de tv’s en andere gadgets van Sony, is er natuurlijk de PlayStation afdeling nog. Het mag eigenlijk geen verrassing meer zijn, maar eindelijk is de PlayStation VR2 officieel aangekondigd. Ergens een beetje gek, gezien we de nieuwe controllers hiervoor al hebben kunnen zien. Deze controllers kregen ook de officiële naam: PlayStation VR2 Sense controllers. Hieromtrent zijn vreemd genoeg alleen maar de technische specificaties van gegeven, maar niet het ontwerp van de headset. Ook zijn randzaken, zoals de prijs, backwards compatibility en releasedatum nog niet vrijgegeven. Hoewel het lijkt alsof het dichtbij is, moeten we zeker nog even wachten op het volledige plaatje. Veelbelovend is het wel als we naar de specificaties kijken.

Metaverse en andere bijzonderheden

De CES 2022 bracht nog een hoop meer. NFT’s zijn het gespreksonderwerp van de dag, maar ook de metaverse (van onder andere Facebook) heeft veel van de spotlights ingenomen. Een toekomstig concept dat in volle bloei is, maar waar al veel mee gedaan wordt. Denk aan Hyundai die de metaverse wil gebruiken om op afstand via robotten plekken (als Mars) te kunnen onderzoeken. Het klinkt allemaal erg sci-fi, maar het is wel de tijd waarin we leven. Ook Sony komt ‘even’ met een eigen auto aanzetten, de VISION-S. In dit artikel zijn we met een vogelvlucht langs een paar aankondigingen gevlogen, maar het jaar 2022 zal ramvol met nieuwe technische snufjes en andere producten gaan zitten. Mooie vooruitzichten dus.