Mario Kart is natuurlijk één van de belangrijkste franchises van Nintendo. Mario Kart 8 kwam in 2014 uit voor de Wii U. Nintendo bracht de game in 2017 ook uit voor de Nintendo Switch, onder de noemer Mario Kart 8 Deluxe. Beide uitgaves hebben goed gepresteerd qua verkopen en mogen een onvervalst succes worden genoemd. De vraag is echter: wordt er al aan een nieuw deel gewerkt?

Volgens analist Dr Serkan Toto is het antwoord volmondig ‘ja’. Toto werkt voor het Japanse gamingadviesbureau Kantan Games en sprak hierover op de website van GamesIndustry.biz. Volgens de analist werkt Nintendo volop aan de ontwikkeling van Mario Kart 9. Mogelijk zouden we in de loop van dit jaar een aankondiging kunnen verwachten, aldus Toto. Hij beweert ook dat Mario Kart 9 een “nieuwe twist” krijgt, maar hier ging hij niet verder op in.

“I am aware Mario Kart 8 Deluxe is still selling very well on the Nintendo Switch, but Mario Kart 9 is in active development (and comes with a new twist) and Nintendo could tease it this year.”

In hetzelfde bericht geeft Toto ook aan dat Nintendo dit jaar een mobiele game van één van hun bekende IP’s gaat onthullen, zonder daarbij te vermelden om welke franchise het gaat.