De Nintendo Switch bleek een enorm succes te zijn: de hybride console van Nintendo is intussen al sinds 2017 op de markt en wist tot op heden al meer dan 92 miljoen exemplaren te verkopen. Dan rest ons natuurlijk de grote vraag wanneer we een opvolger kunnen verwachten, een vraag waar we tot op heden nog geen duidelijk antwoord op hebben gekregen. Analist Piers Harding-Rolls sprak hierover met gamesindustry.biz en deelde zijn visie op de situatie.

Kort samengevat denkt hij dat we in 2024 een opvolger van de Switch mogen verwachten, maar hoogstwaarschijnlijk zal dit geen ‘Switch Pro’ model worden. Vanuit een ‘business perspectief’ zou het volgens hem logischer zijn om nu verder te teren op het succes van de Nintendo Switch OLED om dan in 2024 volop in te zetten op een next-gen Switch.

“I’m currently expecting the console market year-on-year performance to be quite flat in 2022 as Switch sales decline and we come off what has been an amazing couple of years for console gaming. Even so, Nintendo Switch family of devices will once again be the best-selling consoles in 2022 at around 21 million sold to consumers, aided by the release of Switch OLED. I’m not expecting a Switch Pro in 2022. We have a next-gen Nintendo console in our forecasts for late 2024, so I’m not convinced a ‘Pro’ model is going to appear at all.”