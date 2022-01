Eind vorig jaar kondigde Sony PlayStation een aantal nieuwe kleuren van de DualSense controller aan met daarbij het bericht dat deze begin 2022 zouden verschijnen. Via PlayStation Direct, Sony’s eigen webshop, is duidelijk geworden dat we de nieuwe kleuren op 14 januari mogen verwachten. Aanstaande vrijdag dus.

Het gaat om Nova Pink, Starlight Blue en Galactic Purple, die voor € 74,99 worden aangeboden. Daarnaast zijn deze controllers vanaf de genoemde data ook verkrijgbaar bij Bol.com. Deze drie controllers vullen het aanbod mooi aan, want naast de standaard witte controller zijn ook Cosmic Red en Midnight Black verkrijgbaar.

De destijds eveneens aangekondigde console cover plates verschijnen vooralsnog niet in de Benelux.