Begin oktober vorig jaar verscheen het gerucht dat Lucid Games – de ontwikkelaar van de PlayStation 5-exclusive Destruction AllStars – aan een reboot van de geliefde Twisted Metal-franchise zou werken. De Britse studio zou uitgaan een free-to-play model wat gelijktijdig met de reeds aangekondigde serie moet verschijnen.

Bronnen van VGC hebben echter vernomen dat Lucid Games inmiddels niet meer aan de reboot werkt en dat Sony zou hebben besloten om de ontwikkeling over te dragen aan een andere first-party studio in Europa. De exacte reden is niet bekend, maar het is aannemelijk dat de matige ontvangst van Destruction AllStars een belangrijke factor is geweest in Sony’s besluit.

Ondertussen werkt PlayStation Productions nu zo’n 2,5 jaar aan de serie van Twisted Metal. Rhett Reese en Paul Wernick, de schrijvers van respectievelijk Deadpool en Zombieland, werken mee aan de serie, die tot op heden nog geen releasedatum heeft gekregen.