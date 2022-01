Character creators zijn een belangrijk aspect in menig (J)RPG, maar niet iedere ontwikkelaar weet de functionaliteit even goed te implementeren. FromSoftware staat te boek als één van die studio’s en het ziet ernaar uit dat ze goed hebben gekeken naar de character creator van Bluepoint Games’ Demon’s Souls, in de afbeelding hierboven.

De onderstaande video is namelijk onlangs verschenen en als we de benaming mogen geloven, hebben we hier te maken met de character creator van het aankomende Elden Ring. We moeten wel zeggen dat de beschrijvende teksten ontbreken, maar de maker van de video laat desondanks de veranderingen van het personage zien en de resultaten – mocht zij inderdaad van Elden Ring afkomstig zijn – spreken boekdelen. FromSoftware lijkt serieuze stappen te hebben gezet als het gaat om de character creator.

Gelukkig lijkt het wel nog steeds mogelijk te zijn om je personage van allerlei felle kleuren en een raar gezicht te voorzien, mocht dat meer jouw stijl zijn.

Elden Ring is vanaf 25 februari verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.