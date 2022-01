Iedereen is bekend met de Forza-serie, maar niet iedereen zal weten dat er ook een mobiele versie van de franchise is. Wil je deze alsnog even checken, dan moet je dat snel doen, want Forza Street zal gaan verdwijnen.

Microsoft meldt dat Forza Street in de zomer van dit jaar zal worden stopgezet. Heb je de game in bezit en start je het spel op na de zomer, dan krijg je een scherm te zien dat Forza Street niet langer meer te spelen is. Dit betekent ook dat je niets meer hebt aan je extra aankopen voor deze titel.

Totdat Forza Street offline gaat kunnen gamers wel gebruikmaken van twaalf weken Spotlight++. Dit geeft je onder andere toegang tot ‘rare’ en ‘epic’ auto’s. De Android versie van Forza Street kun je hier downloaden en de iOS versie hier.