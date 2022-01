Indien je nog twijfels zou hebben over de release van de Steam Deck volgende maand: vrees niet! Valve is hier om (nogmaals) te bevestigen dat hun handheld gaming pc echt wel in februari zal uitkomen, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we momenteel leven. Een officieel bericht op Steam laat ons immers weten dat de productie nog steeds op schema ligt.

De geplande levering van Steam Deck ligt nog op schema. Ondanks de pandemie en problemen met de bevoorrading en levering, ziet het ernaar uit dat we de eerste bestellingen eind februari kunnen verzenden. De verwachte beschikbaarheid van je reservering kun je hier bekijken, mocht je dat vergeten zijn.

De voorbije maand zijn bovendien honderden development kits uitgedeeld aan ontwikkelaars wereldwijd, zodat ze hun games zouden kunnen testen op de ‘console’. Valve gaf ons bovendien nog een leuk plaatje waarop we de eerste lading Steam Decks kunnen bewonderen.