De muzikale indie The Artful Escape van ontwikkelaar Beethoven and Dinosaur verscheen vorig jaar op de Xbox en pc, en wist daar een erg goede indruk na te laten. Heb je die game vorig jaar echter gemist, dan krijg je binnenkort een nieuwe kans om dit muzikale avontuur aan te gaan: Well Played ontdekte namelijk dat The Artful Escape is toegevoegd aan de PlayStation Store.

Een officieel statement door de ontwikkelaar is momenteel nog niet gemaakt, maar aangezien de game gevonden kan worden in de PlayStation Store, lijkt het erg waarschijnlijk dat die PlayStation versie ook daadwerkelijk zal verschijnen. Het is ook niet duidelijk of het hier om een PS4- of PS5-versie gaat, maar hoogstwaarschijnlijk zullen beide platformen ondersteund worden. Een precieze releasedatum werd nog niet gegeven, maar dit volgt ongetwijfeld tijdens een officiële aankondiging.

Bekijk hieronder een trailer om een beeld te krijgen van wat The Artful Escape zoal inhoudt.