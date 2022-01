Bijna een jaar geleden werd de roguelike actiegame GetsuFumaDen: Undying Moon aangekondigd voor Steam en de Nintendo Switch. In mei van 2021 verscheen de game in early access voor pc, met een volledige release gepland in 2022.

Nu lijkt het erop dat die volledige release er niet enkel voor pc en Nintendo Switch komt, maar ook voor de andere consoles. Het Ministerio de Justica, het Braziliaanse equivalent van het Nederlandse ‘Kijkwijzer’, heeft de game namelijk van een rating voorzien voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S. Hoewel dit nog niet officieel iets hoeft te betekenen, is het negen van de tien keer wel een geloofwaardige indicatie van wat er komen gaat.

Uitgever Konami en ontwikkelaar guruguru hebben zelf nog niets naar buiten gebracht over hun plannen voor de game.