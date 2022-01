Vorig jaar kondigde Square Enix aan dat verschillende Kingdom Hearts games naar de Nintendo Switch zouden komen als een cloud editie, maar het was toen nog even wachten op de releasedatum. De uitgever heeft daar nu meer duidelijkheid over gegeven en de collectie is erg dichtbij.

Vanaf 10 februari zijn de games namelijk beschikbaar en het gaat om de release van drie games, die tevens als een bundel worden aangeboden. Om precies te zijn betreft het de volgende delen:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Cloud Version

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version

Kingdom Hearts III + Re Mind Cloud Version

Deze drie games kosten tussen de 40 en 50 euro, maar ook zal er de Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud editie uitkomen, die € 90,- zal kosten, waarmee je dus alle drie de games ter beschikking hebt. Van de drie genoemde games is vanaf vandaag ook een demo beschikbaar in de Nintendo eShop.