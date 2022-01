De LEGO Star Wars: The Skywalker Saga werd een lange tijd terug aangekondigd en is ook meermaals uitgesteld. Eind vorig jaar werd echter duidelijk dat de game in 2022 zou moeten verschijnen en nu hebben we een daadwerkelijke releasedatum.

Ontwikkelaar Traveller’s Tales en uitgever Warner Bros. Games hebben aangekondigd dat de game vanaf 5 april verkrijgbaar zal zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Samen met deze aankondiging hebben ze ook een nieuwe trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken.