Liefhebbers van het third-person shooter genre worden deze lente voorzien van een ‘nieuwe’ game. Het gaat hier om de titel Deadly Dozen, die in 2001 verscheen en deze speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Deze game zal opnieuw worden uitgebracht in een nieuw jasje en Deadly Dozen gaat voortaan verder door het leven als Deadly Dozen Reloaded.

In Deadly Dozen speel je – zoals de naam al suggereert – met twaalf soldaten, die uiterst vaardig zijn en ieder stuk voor stuk unieke eigenschappen hebben. Je kunt jouw squad dusdanig bewerken, dat het goed bij jouw gekozen speelstijl past en je hebt allerlei opties om iedere missie verschillend aan te pakken. Uiteraard is het visuele aspect voorzien van een nieuw likje verf en de gebieden van de missies zijn ook volledig opnieuw gebouwd.

Hieronder kan je de trailer bekijken van Deadly Dozen Reloaded evenals een aantal key features van de game vinden. Deze titel zal verschijnen op de PlayStation 4, Xbox One en pc.