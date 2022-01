Ben jij lid van Xbox Live Gold en/of Xbox Game Pass Ultimate en fan van de Yakuza-games? Dan hebben wij goed nieuws voor je. Dit weekend zijn er drie Yakuza-games gratis te downloaden en te spelen. Het gaat om de onderstaande titels.

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Op alle titels krijg je momenteel ook een korting van 50%. Voor de fans zal dit natuurlijk als muziek in de oren klinken, maar voor de rest die lid is, kunnen we alleen maar aanraden om even een kijkje te nemen.