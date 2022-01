Call of Duty: Warzone heeft een nieuwe update ontvangen en die richt zich op een aantal problemen die al een geruime tijd de free-to-play battle royale shooter teisteren. De update is niet heel uitgebreid qua patch notes, maar de punten geven aan dat een aanpak broodnodig was.

Zo worden bepaalde elementen van de map Caldera aangepakt, die spelers konden misbruiken om doorheen te schieten of doorheen te kijken. Daarnaast pakt de update een vervelend probleem omtrent het crashen van lobby’s aan, en meer.

De details hieronder op een rijtje en tevens worden er wat balansverbeteringen doorgevoerd.