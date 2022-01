Over een maand ligt GRID Legends in de winkelrekken, een racegame waar we toch met een zeker enthousiasme naar uitkijken. Om de hypemolen aan een gepast toerental draaiende te houden, krijgen we nu een nieuwe showcase voorgeschoteld, die maar liefst 40 minuten aan gameplay bevat.

Codemasters duikt in de onderstaande video diep in Driven to Glory, oftewel de verhaalmodus van GRID Legends. Het plot draait om – hoe kan het ook anders – een groentje in de racewereld en wordt vormgegeven als een soort documentaire over het Seneca raceteam. Wij zijn alvast benieuwd.