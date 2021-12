Preview | GRID Legends – Codemasters is al sinds jaar en dag specialist als het op racegames aankomt en door die jaren heen hebben ze een mooi portfolio opgebouwd van race franchises. Jaarlijks zien we de Formule 1 games terugkeren en ook kunnen we om de zoveel jaar met een nieuwe rallygame aan de slag. De GRID franchise mogen we natuurlijk niet vergeten en we mogen volgend jaar een nieuw deel verwachten: GRID Legends. Deze game werd afgelopen vrijdag al van een releasedatum voorzien, maar dat is niet het enige wat we te melden hebben. Codemasters gaf ons een presentatie en tevens konden we even met de racer aan de slag.

Verhalende racegame

Iedereen die F1 2021 gespeeld heeft, weet dat Codemasters nieuwe gebieden opzoekt om de speler een nog rijkere ervaring te geven. In die game kregen we Braking Point, wat een verhalende modus is en Codemasters is hetzelfde van plan met GRID Legends. In deze game krijgen we eveneens een verhaal voorgeschoteld en die lijkt zelfs flink groter van omvang te zijn. Het verhaal dat je in deze game zult ervaren heeft inspiratie gehaald uit (wederom) Drive to Survive en de X-Games, wat voor een unieke ervaring moet zorgen. Deze ervaring zal 8 tot 10 uur duren, zo liet de ontwikkelaar weten en tussen de races door wordt alles in ‘mixed-reality’ gepresenteerd. Dit wil zeggen dat zowel echte videobeelden met CGI worden gecombineerd, om zo een sfeervol geheel te brengen.

De stijl in die zin is documentaire-achtig, waarbij je als jonge nieuwe coureur de underdog bent in de grote wereld van het racen. Je zult het als jonge coureur samen met je teamgenoot moeten opnemen tegen legendarische teams in het spel. De details omtrent het verhaal zijn nog wat schaars, maar de beelden die we te zien kregen deden alvast naar meer smaken. Voornamelijk omdat het verhaal geschreven is door Brad Kane, die ook heeft meegewerkt aan Ghost of Tsushima, wat natuurlijk een hoogvlieger voor de PlayStation 4 én 5 is. Deze ervaring kent als basis het creëren van nieuwe verhalen, wat Codemasters via deze en andere modi wil doen, alsook het opbouwen van een carrière. Elke ervaring op de baan moet namelijk een nieuw verhaal zijn. Oftewel, races moeten meer memorabel aanvoelen en een effectieve bijdrage hebben in de persoonlijke ervaring en ontwikkeling die je in GRID hebt.

Veel soorten races

Om dat te realiseren, zal GRID Legends je een bonte verzameling van auto’s, circuits en races presenteren, waarin je vrij bent om te ervaren wat je wilt. Zo heb je traditionele races op circuits en in grote steden, maar ook kun je deelnemen aan drift uitdagingen, eliminatie races en meer. Aan afwisseling geen gebrek en dit is wat vooral naar voren komt in de carrière modus. Hierin ben je zowel de eigenaar van een team als de coureur en het is zaak om je door de seizoenen op te werken naar de professionelere kampioenschappen. Dit met als ultieme doel om een legende te worden in ‘The Gauntlet’. En dat is weer een reeks van evenementen om de skills van de speler tot het uiterste te testen.

De races die je gaandeweg treft in de carrière modus zijn opgedeeld over verschillende niveaus, waar je als nieuwe speler dus doorheen zult gaan. Hierbij krijg je ook allerlei voertuigen voor je kiezen. Zo race je het ene moment in een hypercar en op het andere moment in een GT-auto, maar ook truck en open wheel races ontbreken niet. Daarmee komen we weer terug op het eerder gemaakte punt van bonte verzameling, want de game gooit alles door elkaar wat voor variatie moet zorgen. Zelfs elektronisch racen zit erbij, want elektrische auto’s zijn vandaag de dag niet meer weg te denken en hiervoor haalt GRID Legends weer inspiratie uit de Formule E. Met andere woorden: als auto- en raceliefhebber zul je genoeg te doen hebben in de game.

Dat wordt nog eens benadrukt door het feit dat er meer dan 250 evenementen in de game zitten. Codemasters geeft je hier ook de vrijheid in, want als jij niks met driften hebt zal dat geen progressieblokkade vormen. Deze races kun je gewoon overslaan en andere races doen, wat ook voor de diverse andere disciplines in de game geldt. In feite ontwikkel jij je als coureur geheel naar je eigen smaak door deel te nemen aan hetgeen je zelf leuk vindt. Volgens de ontwikkelaar zal de game je nooit ergens toe forceren en dat is natuurlijk prettig. En dat is wat we ook hebben kunnen ervaren in de previewversie, die uit een aantal races bestond. We waren geheel vrij om deel te nemen aan de race die we wilden spelen en afhankelijk van het resultaat kregen we XP.

Daarmee ontwikkel je als speler dus je persoonlijke skills, maar tevens kun je in de game de voertuigen van upgrades voorzien. Sterker nog, je kunt verschillende specifieke skills vrijspelen naargelang je zogeheten ‘Racecraft’ score en in combinatie met geld unlock je zo meer mogelijkheden voor jezelf als coureur, alsook je auto. De specifieke details moeten we je nog schuldig blijven, maar Codemasters lijkt in deze een vrij traditionele route te volgen. Helaas was dit nog niet beschikbaar in de preview, dus we moeten afwachten hoe dit in de praktijk werkt. Wel weten we dat je geld moet zien te verdienen naargelang je prestaties, want dat heb je voor verbeteringen nodig, maar ook nieuwe auto’s.

Interessant in dat opzicht is dat we aan een race deelnamen waarvoor we niet de auto hadden. Om toch mee te kunnen racen, konden we deze auto als het ware ‘huren’ voor 10% van de opbrengst die we na afloop zouden krijgen. Dat suggereert dat je nooit gebonden bent aan een specifieke grind voor een bepaald voertuig, aangezien je elke auto altijd even kan gebruiken om in ieder geval een race te doen en om zo vooruitgang te boeken. Een fijne bijkomstigheid wat ons betreft, want hierdoor heb je een betere speelervaring die je geheel naar eigen inzicht kan vormgeven omdat de game je nergens in belemmert. Maar dit is de indruk op basis van de preview, hoe dit uiteindelijk werkt is nog even afwachten.

Racen voelt fijn aan

De verschillende races die we gespeeld hebben, brachten ons naar allerlei mooie locaties. Zo reden we op het ene moment door de binnenstad van Barcelona en op het andere moment vlogen we met een hypercar door kleine dorpjes en langs mooie bergen. De auto’s voelen qua besturing naargelang het type en de snelheid ook beduidend anders aan, maar wel erg vertrouwd naar Codemasters maatstaven. Dit is prettig, want hierdoor is de instap erg laag voor elk type speler. Hierbij moeten we wel opmerken dat het een arcade racer betreft. Je zult de nodige mogelijkheden krijgen om de auto’s qua afstelling wat te configureren, maar het gaat niet extreem diep zoals een simulatie. Erg is dat niet, want de game heeft genoeg te bieden en dankzij de vele voertuigen en soorten races, is er volop variatie te voelen. Letterlijk.

Tevens mag gezegd worden dat het er visueel netjes uitziet. Dit dankzij de zeer kleurrijk vormgegeven locaties, waarbij de binnensteden eruit springen. Dit dankzij de ballonnen, vlaggen en alles wat erbij komt kijken. Het leeft allemaal best wel en dat zorgt voor een spectaculaire ervaring als je met een noodgang rakelings langs het publiek raast. De uiteindelijke versie van de game zal op een resolutie van 4K draaien, dus dat belooft wat. Ook is het prettig dat Codemasters mikt op een framerate van 120fps. Oftewel: het is de bedoeling dat je een zeer soepele presentatie van GRID Legends krijgt.

Nemesis keert terug

Het Nemesis systeem, dat geïntroduceerd werd in GRID is ook in deze game weer van de partij. Dus als je veelvuldig tegen een bepaalde AI-coureur aanrijdt, zal deze op een gegeven moment een geduchte tegenstander worden die er op uit is om jou aan te pakken op de baan. Daarbij streeft Codemasters ook naar een zo realistisch mogelijke ervaring tijdens het racen en dat uit zich in de vorm van een dynamische AI. Dit in de zin van dat deze leert op basis van hoe spelers zich echt gedragen en daardoor krijg je ook een meer wisselvallige ervaring. Zo zal de ene AI-coureur een stuk agressiever zijn daar waar de ander juist meer subtiel opereert. Ook zijn ze niet vies van fouten maken, waardoor de stand in een wedstrijd plots kan veranderen.

Dit hebben we meermaals meegemaakt tijdens het spelen, waarbij andere coureurs op elkaar klapten en we gelijk drie plaatsen opschoven. Maar tevens dien je op te letten op hoe de situatie op de baan is, want het kan voorkomen dat auto’s plots je weg blokkeren met een forse crash tot gevolg. In dat kader is het fijn dat je de tijd terug kunt spoelen om zo een herkansing te hebben op een beter resultaat, want je wilt natuurlijk niet meegaan in de melee wat je meer tijd en mogelijk kostbare posities kost. Kortom, elke race moet echt anders zijn en daarmee komen we bij een van de eerste punten in deze preview terug: elke race is een verhaal op zichzelf en dat tracht Codemasters onder andere op deze manier te realiseren.

Voorlopige conclusie

Codemasters neemt de lessen en de basis van GRID uit 2019 om daar een nieuw en meer uitgebreid deel op te bouwen. De eerste indruk is alvast erg positief. Zo is de belofte van een verhaal in deze context erg interessant en met Braking Point heeft de ontwikkelaar bewezen zoiets te kunnen maken. De carrière modus is zeer uitgebreid en ook belooft men een multiplayer vol met sociale elementen, waaronder een drop-in, drop-out functie. GRID Legends is bovendien een game propvol content en de eerste kilometers die we hebben afgelegd stemden ons niets dan louter positief. De banen, de auto’s, de gameplay, de afwisselende AI en meer, het gaf een zeer verzorgde indruk. Kortom, Codemasters lijkt hiermee een uitstekende titel in handen te hebben.