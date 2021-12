GRID Legends is al even in ontwikkeling bij Codemasters en vandaag heeft de ontwikkelaar aangekondigd dat de racegame op 25 februari 2022 zal verschijnen. Daarmee wordt de maand februari nog ietsje drukker en opvallend is ook dat Codemaster het aandurft om de game vlak voor Gran Turismo 7 uit te brengen, ondanks dat de titels veel van elkaar verschillen.

Samen met de aankondiging van de releasedatum, is er nu ook een stream gaande waarin de nodige informatie gedeeld wordt. Uiteraard toont Codemasters de game ook in actie en dat check je hieronder. Meer over de game lees je begin volgende week, aangezien we er al meer van te zien hebben gekregen onlangs.