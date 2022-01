Eerder deze maand werd plots Siberian Mayhem aangekondigd, een stand-alone uitbreiding voor Serious Sam 4. De titel knalt zich al op 25 januari een weg naar de pc, waar Sam Stone het in het ijskoude Siberië zal mogen opnemen tegen de snode Generaal Brand. Om de hypemolen voor de game wat aan te zwengelen, heeft uitgever Devolver Digital nu de eerste 10 minuten vrijgegeven, die gepast explosief met de deur in huis vallen. Zeker even kijken, dus!