In 2020 werd het kantoor van Activision Blizzard in Versailles gesloten. Een aantal hooggeplaatsten die daar hebben gewerkt, hebben nu een eigen uitgeverslabel opgericht.

De naam van de nieuwe uitgever is ‘New Tales’ en staat onder leiding van Cédric Maréchal, die bij de voormalige Europese tak van Activision Blizzard als senior VP of International dienst deed. Hij wordt bijgestaan door nog een aantal oud-medewerkers, waaronder Benoit Dufour en Delphine Le Corre.

Volgens de grote baas van New Tales gaat de nieuwe uitgever originele games uitgeven, die worden gemaakt door interne teams. Tevens wil Maréchal ontwikkelaars die gebruik willen maken van zijn bedrijf een eerlijk partnerschap aanbieden.

“Gaming has rarely seen such an exciting time, fuelled by tons of innovation and creativity. However, the frequency of new releases keeps rising rapidly, reinforcing the need for great international publishing. New Tales is a one-stop-shop publishing solution where we’re going to work with developers, as one united team, dedicated to maximizing success.

“We are also building our internal production capabilities to develop our own games and IPs. We are looking forward to joining forces with people who share our values and passion!”