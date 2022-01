Horizon: Forbidden West is nog maar een klein maandje van ons verwijderd en de eerste PlayStation-exclusive van 2022 lijkt op elk gebied beter en groter te zijn dan diens voorganger. Hoog tijd voor Guerrilla Games om nog wat details te delen en het gaat ditmaal om het einde van Forbidden West.

De Nederlandse studio deelde natuurlijk geen spoilers, maar narrative director Benjamin McCaw liet wel weten dat Forbidden West maar één einde zal hebben, wat volgens McCaw ‘sterk en impactvol’ is, maar dat spelers wel de mogelijkheid hebben om wat nuances aan te brengen.

Hij verwijst hier naar de personages waar je veel je aandacht aan hebt besteed gedurende de game, en de morele keuzes die de speler voorgeschoteld gaat krijgen.

‘The time you decide to spend with certain supporting actors could have an effect, albeit minimal, on the progress of the story.

Let’s be clear: Horizon Forbidden West will have a single ending, very strong and impactful, but some nuances may change depending on the characters you have given space and attention to. In addition, on a couple of occasions, there will be very strong moral choices, which will have extremely powerful consequences.’