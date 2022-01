Bassie & Adriaan zijn voor veelal de wat oudere gamers onder ons jeugdsentiment. Hoewel er geen films en series meer gemaakt worden van dit inmiddels bejaarde duo, zijn ze verre van vergeten. Dat blijkt maar weer uit de release van een nieuwe game. Bassie & Adriaan: Een Gouden Vangst is namelijk uitgebracht voor Android en iOS.

In deze game moeten spelers op zoek naar een schat en dat doet men door uitdagende en leerzame puzzels op te lossen. Hier is wel enige haast bij geboden, want iconische slechteriken als de Baron, Vlugge Japie en B2 zitten het duo op de hielen. Maar voordat je een zeer moeilijke game verwacht, weet dat deze game geschikt is voor kinderen vanaf drie jaar.

“We vinden het heel erg leuk! Vorig jaar hebben we onze tentoonstelling in Museum Vlaardingen succesvol afgesloten en nu mogen we aan het begin van het nieuwe jaar onze eigen game introduceren! Het doet mij heel erg goed om te zien dat Bassie & Adriaan nog lang niet zijn vergeten. En wie weet wat onze geanimeerde 3D-versies in de toekomst nog allemaal gaan beleven”, aldus Aad van Toor. “Het is geweldig om deze geanimeerde versies van onszelf te zien. En het voordeel is dat we digitaal altijd jong blijven, dus we maken nog van alles mee”, aldus Bas van Toor.

De game kost € 2,99 en kan hier in de Google Play Store gevonden worden. Prefereer je de iOS versie? Dan kan je hier terecht.